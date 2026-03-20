Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сломать все, чего смогли достичь благодаря переговорному процессу по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликовали на сайте дипведомства.

Она отметила, что с 17 по 19 марта ВСУ снова атаковали объекты, связанные с экспортными газопроводами «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Эти безрассудные действия Киева лежат в одной плоскости с санкционированными им террористическими нападениями на российские и иностранные танкеры в международных водах Средиземного и Черного морей, а также инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума — компании с масштабным участием зарубежного капитала», — сказала Захарова.

Совпадение по времени атаки ВСУ с визитами Зеленского к главе НАТО и премьеру Британии 17 марта, указывает на тех, кто заинтересован в срыве мирного урегулирования.