Выполнение целей специальной военной операции — священный долг России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Как поручил президент России Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах спецоперации», — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что на Западе пытаются командовать другими государствами, забыв о равноправии: он навязывает мировому большинству собственные правила и настаивает на том, чтобы миропорядок основывался именно на них.

Задачей России вместе с дипломатической и внешнеполитической поддержкой СВО глава МИД назвал формирование у стран Глобального Юга и Востока понимания безальтернативности многополярного миропорядка.

ВС России продолжили наступление в зоне спецоперации. За минувшую неделю они освободили Дзержинск, Дружбу и Орехово-Васильевку и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Брянском направлении.