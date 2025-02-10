Лавров заявил о попытке Запада «командовать всеми»

Западные страны стремятся не к равноправию, а к командованию другими государствами. Об этом на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД по случаю Дня дипломатического работника заявил глава ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Запад навязывает мировому большинству свои правила, на которых якобы должен основываться миропорядок. Однако такая система несправедлива и не отвечает интересам большей части народов мира.

Лавров подчеркнул, что должны заработать благородные принципы, лежащие в основе ООН.

«Запад не хочет никакого равноправия, он привык 500 с лишним лет руководить, командовать. Те просчеты, провалы, которые мы наблюдали во внешней политике, в военных авантюрах Запада за последние 40–50 лет, его ничему не научили», — сказал глава МИД.

Ранее Лавров назвал условие, при котором диалог России и США восстановится.