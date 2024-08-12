В ЛНР с почестями похоронили бойцов, героически погибших в зоне СВО

Останки участников СВО с почестями захоронили в Мемориальном комплексе «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Траурную церемонию при содействии Военной комендатуры региона и СК РФ по ЛНР. На прощальное мероприятие пришли уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока и сотрудники силовых ведомств республики.

«Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека», — заявила Сорока на церемонии.

По ее словам, Россия и Донбасс стоят на страже всего мира, против них воюет не просто Украина, а страны НАТО и ЕС.

Старший помощник руководителя управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская сообщила агентству, что после обнаружения останков следователи назначили необходимые процедуры для установления личностей погибших.

В июле этого года других российских бойцов спецоперации захоронили в ЛНР. Тогда Сорока сообщала, что тела военных нашли в разных районах зоны СВО. У погибших взяли материалы ДНК, чтобы установить их личности и связаться с родственниками.

Ранее заместитель председателя СК России Александр Федоров рассказал, что ВСУ нанесли России внушительный ущерб, сумма которого превысила 734 миллиарда рублей. По его словам, боевики Украины разрушили в Новороссии, Донбассе и приграничных районах свыше 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры.