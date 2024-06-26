Следственный комитет подсчитал ущерб от преступлений ВСУ

ВСУ нанесли России значительный ущерб, сумма которого превышает 734 миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя Следственного комитета Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме, сообщили «Известия» .

Украинские боевики разрушили в Донбассе, Новороссии и приграничных районах более 70 тысяч домов и инфраструктурных объектов, подчеркнул Федоров. Представитель СК добавил, что эксперты ведомства провели в 2022 и 2023 годах порядка 7,5 тысячи экспертиз. Они зафиксировали разрушения в ЛНР, ДНР, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Ранее российские средства ПВО нейтрализовали ракету ВСУ в небе над Дмитриевским районом Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам снарядов.