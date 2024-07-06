В ЛНР с воинскими почестями захоронили 20 российских бойцов

В Луганске на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» прошла церемония захоронения останков 20 участников спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце», — сказала на церемонии уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока.

Она добавила, что останки 20 бойцов обнаружили в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры республики. У всех погибших взяли материал ДНК, чтобы в дальнейшем установить их личности и сообщить их семьям, где похоронены их герои.

На церемонии захоронения, которую провели с соблюдением всех воинских почестей, также присутствовали представители военной комендатуры, СК, полиции, Минобороны и Комитета семей воинов Отечества ЛНР.

Старший помощник руководителя управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская заявила, что ведомство сделает «все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев». Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.

Ранее СКР подсчитал ущерб от преступлений ВСУ, сумма которого превысила 734 миллиарда рублей.