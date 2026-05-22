В ЛНР госпитализировали 8 пострадавших, 3 в тяжелом состоянии

Трое из восьми госпитализированных в ЛНР находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сообщило РИА «Новости» .

«В больницы ЛНР, по оперативным данным, госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них — в тяжелом состоянии», — заявил Кузнецов.

Минздрав проводит телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров по всем пострадавшим. Амбулаторную помощь оказали 29 раненым. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.

Вооруженные силы Украины атаковали общежитие и корпус колледжа Луганского педуниверситета четырьмя беспилотниками самолетного типа. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибло четыре человека, 35 детей получили ранения.

Сейчас спасатели приостановили разбор завалов из-за угрозы повторных атак.