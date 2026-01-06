В Липецке из-за атаки БПЛА загорелся промышленный объект

В результате падения обломков беспилотника произошел пожар на промышленном объекте в Усманском округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Ночью украинский дрон также атаковал жилой дом в Тверской области. По предварительной информации, один человек погиб и двое пострадали. Жителей многоэтажки эвакуировали, на место ЧП выехал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

В ночь на 5 января средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, два БПЛА ликвидировали в Московском регионе, один — в Рязанской области.

Атаку БПЛА военные также отразили в период с 13:00 до 20:00 4 января. Они нейтрализовали 253 аппарата самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской областями и над Московским регионом.