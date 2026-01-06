Один человек погиб и двое пострадали при ударе беспилотника в жилой дом в Твери

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Твери. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. <…> Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасен пострадавший. Один человек погиб», — написал глава региона в официальном Telegram-канале.

Позже Королев дополнил, что в больнице находятся двое пострадавших.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали и оказали необходимую помощь. Королев заявил, что выехал на место происшествия для принятия дальнейших решений.

В результате прилета БПЛА в верхний этаж МКД обломки конструкции разлетелись по всему двору.