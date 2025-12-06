В Ленобласти уничтожили несколько БПЛА

Над Киришским районом в Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов над Киришским районом Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Несколько БПЛА уничтожили над Киришским районом» — написал он.

Дрозденко добавил, что пока режим воздушной опасности сохраняется.

До этого губернатор сообщал о введении в регионе режима опасности атаки БПЛА.

Минобороны России утром 6 декабря рапортовало об уничтожении 116 украинских самолетных БПЛА над российскими регионами в течение ночи. Ленинградская область в их числе не фигурировала.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщил, что обломки сбитых ночью беспилотников упали в разных частях Рязани. Идет ликвидация последствий.