В Ленобласти отразили массированную атаку украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в «Максе» .

По его словам, над регионом ликвидировали 52 беспилотника, обошлось без жертв.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются», — написал он.

До этого губернатор сообщил о пожаре и повреждениях в портовой зоне Усть-Луги. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Несколько дней назад украинские беспилотники атаковали Кириши в Ленобласти, после чего в промзоне начался пожар. Дрозденко заявил, что к тому моменту силы ПВО сбили 42 БПЛА ВСУ.