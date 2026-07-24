В Ленобласти отразили атаку 59 дронов

В Ленинградской области отразили атаку 59 беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере «Макс» .

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — заявил он.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Специалисты начали ликвидацию последствий. Также он заявил, что лично стоит во главе оперативного штаба, координирующего деятельность городских служб.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО ликвидировали 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Дроны сбили над восемью областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.