Украинские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Петербурге

Беспилотники ВСУ атаковали Санкт-Петербург, в городе действуют средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале .

«Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий», — заявил он.

Беглов отметил, что лично возглавляет оперативный штаб, который координирует действия городских служб и межведомственное взаимодействие.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО ликвидировали над регионом 33 украинских беспилотника за три часа. Опасность БПЛА в воздушном пространстве области объявили в 01:42.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за день уничтожили 172 БПЛА Украины. Дроны сбили над восемью областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Башкортостаном и над Азовским и Черным морями.