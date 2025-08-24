В Ленобласти объявили опасность БПЛА, работает ПВО

В Ленинградской области олбъвили опасность БПЛА. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Работает ПВО», — сообщил глава Ленобласти.

Ранее представитель Росавиации написал, что в аэропорту Пулково в целях безопасности временно остановили прием и отправку самолетов.

Накануне все структурные подразделения Ленинградской области перешли в режим повышенной готовности. Первое предупреждение об украинских дронах в небе над регионом Дрозденко опубликовал в 14:08.

Вечером на юге Санкт-Петербурга сбили украинский беспилотник. Он взорвался рядом с жилым комплексом, в доме выбило окна.