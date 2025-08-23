Украинский дрон взорвался у многоэтажки в Петербурге

На юге Санкт-Петербурга сбили украинский беспилотник. Он взорвался рядом с жилым комплексом, фото с места происшествия прислал источник 360.ru.

Предварительно, поврежден ЖК «Огни залива». Судя по снимку, в доме выбило окна.

Вечером в субботу, 23 августа, в Петербурге уже нейтрализовали два беспилотника. Аппараты уничтожили на юге и на юго-западе города.

Губернатор города Александр Беглов пояснял, что в Пушкинском районе дрон взорвался на безопасном удалении от жилых строений, здесь никто не пострадал.

По словам Беглова, нет пострадавших и в результате подавления беспилотника в Красносельском районе.

Атаку БПЛА ВСУ отражают также в Ленинградской области. Здесь за последние три часа сбили уже шесть дронов: четыре — в Тосненском районе, по одному — в Киришах и Гатчине.

Аэропорт Пулково на фоне угрозы атак дронов временно приостановил работу. Задержаны десятки рейсов.