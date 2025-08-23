Режим повышенной готовности из-за БПЛА ввели в Ленобласти

Все структурные подразделения Ленинградской области перешли в режим повышенной готовности. Распоряжение об этом отдал глава региона Александр Дрозденко.

Чиновник попросил жителей Ленобласти не посещать пока общественные места и не подходить близко к предприятиям, а также к промышленным зонам.

Первое предупреждение о дронах в регионе Дрозденко опубликовал в 14:08. В юго-западных районах Ленинградской области снизили скорость работы мобильного интернета.

Примерно через полтора часа ПВО сбили первый за день беспилотник в Тосненском районе. Еще через два часа здесь же ликвидировали еще три украинских дрона.

Затем по одному БПЛА уничтожили в Киришах и в Гатчине.

Несколько дронов Украины силы ПВО сбили также в Санкт-Петербурге. Один из беспилотников взорвался рядом с жилым комплексом «Огни залива».

На место происшествия к этому дому прибыл вице-губернатор Петербурга Разумишкин. Он заявил, что экстренные службы уже осматривают территорию. По словам чиновника, при взрыве никто не пострадал.