В Ленобласти чеченцы отняли паспорт у бойца СВО и стали его шантажировать

В Ленинградской области выходцы из Чечни отняли паспорт у бойца СВО и поплатились. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

Администраторы канала заявили, что видео с хулиганами им скинули подписчики. В ролике видно чеченца с разбитым носом. Мужской голос за кадром спросил: «Как здоровье?»

По данным Русской общины, на видео запечатлены охранники. Они отняли паспорт у выпившего участника специальной военной операции, а потом стали шантажировать военного, требовали деньги. Происшествие возмутило местных жителей.

«Добрые русские люди объяснили им, что так делать нельзя. На нашей земле никто не даст им так обращаться с людьми», — написали авторы публикации.

Ранее таксист выбросил раненого участника СВО из машины в Московской области. Это произошло после ссоры военного с водителем.