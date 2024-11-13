Таксист выбросил раненого участника СВО из машины, оставив его лежать на земле

Mk.ru: участник СВО попал в больницу после того, как таксист выкинул его из авто

Мужчину с ампутированной частью стопы выбросили из такси в Солнечногорском городском округе Московской области. Об этом сообщил сайт mk.ru .

По данным журналистов, происшествие случилось 12 ноября около деревни Пешки. Проезжавший мимо автомобилист увидел лежащего на земле человека. Водитель остановился, чтобы помочь незнакомцу. На одной ноге у мужчины был ботинок, на другой — окровавленный бинт вместо пальцев.

Пострадавший рассказал, что ему 23 года, он вернулся с зоны СВО, где получил ранение из-за мины. Взрыв снаряда оторвал ему пальцы на ноге. Бойцу сделали операцию в Донецке, после этого он приехал в Московскую область.

На земле военный оказался из-за того, что поругался с таксистом. Водитель вышвырнул его из машины.

В итоге нашедший участника СВО автовладелец вызвал ему скорую и проследил, чтобы пострадавший забрал свои вещи — телефон, два костыля и сигареты. Мужчину положили в больницу.

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