Таксист выбросил раненого участника СВО из машины, оставив его лежать на земле
Mk.ru: участник СВО попал в больницу после того, как таксист выкинул его из авто
Мужчину с ампутированной частью стопы выбросили из такси в Солнечногорском городском округе Московской области. Об этом сообщил сайт mk.ru.
По данным журналистов, происшествие случилось 12 ноября около деревни Пешки. Проезжавший мимо автомобилист увидел лежащего на земле человека. Водитель остановился, чтобы помочь незнакомцу. На одной ноге у мужчины был ботинок, на другой — окровавленный бинт вместо пальцев.
Пострадавший рассказал, что ему 23 года, он вернулся с зоны СВО, где получил ранение из-за мины. Взрыв снаряда оторвал ему пальцы на ноге. Бойцу сделали операцию в Донецке, после этого он приехал в Московскую область.
На земле военный оказался из-за того, что поругался с таксистом. Водитель вышвырнул его из машины.
В итоге нашедший участника СВО автовладелец вызвал ему скорую и проследил, чтобы пострадавший забрал свои вещи — телефон, два костыля и сигареты. Мужчину положили в больницу.
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