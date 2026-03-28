Супружеская пара пострадала при детонации FPV-дрона в Шебекине

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Пострадали супружеская пара и два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

В Шебекине во дворе частного дома сдетонировал FPV-дрон, взрывная волна выбила стекла, повредила крышу и навес. Глава семейства получил баротравму, его жена — касательное осколочное ранение спины. Гладков добравил, что скорая помощь увезла женщину на лечение в Белгород.

Еще один дрон ударил по машине, она загорелась. Третий сдетонировал о дорожное полотно, повредив забор частного дома.

«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца „Орлана“. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения <… >. Второму бойцу с баротравмой оказали медицинскую помощь, лечение продолжит амбулаторно», — заключил губернатор.

Ранее в Суземском районе Брянской области погибла женщина. Дроны-камикадзе настигли ее в селе Зерново.