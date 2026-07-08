В Курской области за сутки уничтожили 136 украинских беспилотников

В Курской области за сутки ликвидировали 136 БПЛА Украины. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 7 июля до 09:00 8 июля сбито 136 вражеских беспилотников различного типа», — сообщил он.

По словам главы региона, украинские силы 70 раз применили артиллерию по территории области, также 13 раз запустили дроны со взрывчатками.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что за ночь средства ПВО ликвидировали 415 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили в 14 областях, Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, Татарстане и над акваториями Азовского и Черного морей.