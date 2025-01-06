В Курской области умер примкнувший к ВСУ создатель украинской версии «МастерШеф»

Музыкальный редактор украинской адаптации кулинарного шоу «МастерШеф» Антон Вовк умер во время нападения на Курскую область в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил телеканал СТБ .

«Большая потеря в нашей старлайтовской семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта „МастерШеф“ и наш защитник Антон Вовк», — сообщили телевизионщики.

Он сотрудничал с СТБ с 2011 года, а в 2020 году устроился старшим музыкальным редактором Starlight Production. Над «МастерШеф» Вовк работал около 10 лет. В его послужном списке также программы «Званый ужин», «Адские муки» и «Мой секрет». С началом спецоперации мужчина заступил на службу в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, получил звание младшего сержанта и более 10 наград. Шоумен погиб 28 декабря в Курской области.

Кроме Вовка в российском приграничье умерли чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец и командир бригады теробороны Олег Поддубченко по прозвищу Бог артиллерии. Попавший в плен британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон признался, что пожалел об участии в операции.