При операции в Курской области погиб боец смешанных единоборств Назарий Гаврилец. Он служил старшим оператором группы украинского спецназа, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Чемпион Украины по ММА из Ивано-Франковской области вместе с другими солдатами проник в Курскую область. По информации канала, он решил отовариться в местной «Пятерочке» и погиб. Российские военные ликвидировали группу спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.

В зоне СВО погиб также мексиканец Карлос Хесус Гонсалес Мендос. Он участвовал в конфликте в статусе наемника Вооруженных сил Украины. МИД Мексики подтвердил гибель своего гражданина и предложил близком мужчины помощь в доставке тела на родину.