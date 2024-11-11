На Украине вышел некролог по командиру бригады теробороны Олегу Поддубченко, известному среди военнослужащих по прозвищу Бог артиллерии. Он умер 10 ноября, сообщил Telegram-канал «Шепот фронта».
Местные паблики опубликовали информацию о гибели Поддубченко в зоне боевых действий. Точное место и обстоятельства его смерти не уточнялись. О самом комбриге известно, что он родом из Умани в Черкасской области, а сослуживцы и подчиненные называли его Богом артиллерии.
В Курской области попала в плен Наталья Балаклицкая, которая из-за нехватки денег на воспитание детей служила поваром в Вооруженных силах Украины. Командование под угрозой расстрела заставило ее и сослуживцев участвовать в операции. Женщина попала в плен, когда укрывалась в блиндаже, пока другие солдаты эвакуировали раненого.
В зоне СВО погиб комбриг по прозвищу Бог артиллерии
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