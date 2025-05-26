В Курской области солдаты ВСУ убили дедушку из видео «Иван, иди пей водка»

Mash: пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ, расстреляли

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские боевики расстреляли дедушку, видео издевательств над которым опубликовали в Сети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, о смерти 74-летнего пенсионера его дочери сообщили российские военнослужащие, занимающиеся зачисткой освобожденного от ВСУ населенного пункта Гоголевка в пригороде Суджи в Курской области. Александр Гусаров считался пропавшим без вести с августа прошлого года.

В апреле бойцы ВС России эвакуировали выживших жителей села и не обнаружили среди них пропавшего пенсионера. Позже они нашли его тело. Дочь погибшего дедушки опознала его по одежде, рукам и ногам. Пожилого мужчину кремировали 1 мая.

Гусаров стал героем ролика, появившегося в социальных сетях 11 августа. Украинские боевики заметили его в селе Заолешенка. Пенсионер искал российских военнослужащих, но заблудился. Военные ВСУ, встретившиеся ему на пути, начали издеваться над ним, копировали немецкий акцент и, выкрикивая ругательства, обещали его застрелить.

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