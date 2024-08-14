В Курской области сбили четыре ракеты

Смирнов: силы ПВО сбили в Курской области 4 украинские ракеты

Фото: РИА «Новости»

Военные обезвредили в Курской области четыре украинские ракеты. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале поблагодарил силы ПВО за работу.

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбиты четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — заявил он.

Ракетную опасность в Курской области объявили в 01:33. Через несколько минут Смирнов сообщил о сработавшей системе ПВО и попросил жителей отойти от окон.

В Воронежской области ночью 14 августа нейтрализовали большое количество дронов самолетного типа. Губернатор Александр Гусев сообщил, что упавшие обломки незначительно повредили хозяйственные постройки, транспорт и дома, спровоцировали возгорание сухой травы. По предварительным данным, никто не пострадал. В регионе сохранилась опасность атаки БПЛА.

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