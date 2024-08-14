Силы ПВО сбили большое количество дронов ВСУ в Воронежской области

Большое количество беспилотников ВСУ ликвидировали в Воронежской области. Среди населения и военных пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате падения обломков БПЛА специалисты фиксируют незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозяйственных построек и транспорта.

Также произошло возгорание сухой растительности. Пожарные предотвратили распространения огня.

Гусев напомнил жителям Воронежской области, что при обнаружении обломков дронов нельзя к ним приближаться. Также их нельзя размещать их фото или видео в социальных сетях.

Ранее в Воронеже увидели пожар после атаки дронов ВСУ. Предположительно, возгорание произошло на окраине города, где «звучат взрывы».