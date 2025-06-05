В Курской области разминировали 8% запланированной территории в приграничье

Военные разминировали 8% запланированной территории в приграничных районах Курской области, ее общая площадь составляет около 500 тысяч гектаров. Об этом в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год сообщил временно исполняющий губернатора Александр Хинштейн .

«На 1 июня разминировали 8% запланированной территории общей площадью около 500 тысяч гектаров», — заявил он.

Хинштейн добавил, что специалисты также обезвредили более 391 тысячи взрывоопасных элементов.

«На сегодняшний день зачистили 39 населенных пунктов. Данные на 1 июня текущего года», — отметил врио главы региона.

Хинштейн отмечал, что более тысячи жителей приграничных районов региона вернули с территории Украины. В настоящее время нет данных о точном местонахождении 576 человек.

«Нашли 1290 наших граждан, установили местонахождение 421 человека. Рассчитываем, что они воссоединятся со своими родными», — заключил он.

Ранее врио главы региона предложил учредить региональную награду за освобождение Курской области.