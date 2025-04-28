Хинштейн предложил учредить региональную награду за освобождение Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил учредить региональную медаль для людей, внесших вклад в освобождение региона от украинских боевиков. Его процитировал ТАСС .

«Нам еще предстоит осознать значимость этих событий и того исторического периода, в который мы все с вами работаем, живем и служим», — заявил он.

Врио губернатора добавил, что награждать такой медалью будут не только военных, но и гражданских — волонтеров, медиков и работников промышленности.

В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области. Позже врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота добавил, что в регионе остались несколько разрозненных групп украинских боевиков, но скоро их окончательно уничтожат.