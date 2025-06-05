Более тысячи жителей Курской области вернули с территории Украины

С территории Украины уже вернули более тысячи жителей приграничных районов Курской области. Об этом в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн .

«С территории Украины вернули 1061 жителя, они проживали в приграничных районах Курской области», — сказал он.

Хинштейн добавил, что военные разминировали 8% от запланированного объема в приграничных районах Курской области. Специалисты обезвредили более 391 тысячи взрывоопасных элементов.

«Зачистили 39 населенных пунктов. Повторюсь, это данные по состоянию на 1 июня текущего года», — подчеркнул врио губернатора.

Вместе с этим, отметил он, пока нет информации о местонахождении 576 жителей приграничных районов Курской области. Всего в реестре утративших связь с родственниками лиц находятся 2287 человек.

Ранее в Курской области открыли движение по участку трассы, где обрушился мост.