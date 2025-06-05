Более тысячи жителей Курской области вернули с территории Украины
Хинштейн: с Украины вернули 1061 жителя курского приграничья
С территории Украины уже вернули более тысячи жителей приграничных районов Курской области. Об этом в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.
«С территории Украины вернули 1061 жителя, они проживали в приграничных районах Курской области», — сказал он.
Хинштейн добавил, что военные разминировали 8% от запланированного объема в приграничных районах Курской области. Специалисты обезвредили более 391 тысячи взрывоопасных элементов.
«Зачистили 39 населенных пунктов. Повторюсь, это данные по состоянию на 1 июня текущего года», — подчеркнул врио губернатора.
Вместе с этим, отметил он, пока нет информации о местонахождении 576 жителей приграничных районов Курской области. Всего в реестре утративших связь с родственниками лиц находятся 2287 человек.
Ранее в Курской области открыли движение по участку трассы, где обрушился мост.