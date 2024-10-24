В Курской области показали разбитый бронеавтомобиль ВСУ

Российские военные вывезли с полей в Курской области бронеавтомобиль Kirpi

Российские бойцы вывезли с полей бронеавтомобиль Kirpi, использовавшийся ВСУ при нападении на Курскую область. Глава приграничного Глушковского района Павел Золотарев показал трофей ВС России в своем Telegram-канале.

«Вот такую поврежденную вражескую технику вывозят наши военные с территории Веселовского сельсовета. А точнее с полей, расположенных вблизи села», — написал он.

На фотографиях запечатлен бронеавтомобиль Kirpi, на котором видны следы поражения в передней части кузова.

Ранее Минобороны показало кадры операции, в ходе которой российские военные уничтожили в Сумской области два украинских танка барражирующими боеприпасами «Ланцет». Польское издание Interia назвало эти снаряды настоящим кошмаром для ВСУ.

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