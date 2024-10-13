Российские «Ланцеты» разнесли два танка в Сумской области

Группировка войск «Север» уничтожила в Сумской области два украинских танка барражирующими боеприпасами «Ланцет». Минобороны показало видео операции.
Российские военные выследили украинскую бронетехнику в зоне СВО. Они нанести по ней удары с воздуха. Оба «Ланцета» попали точно в цель и, судя по видео, спровоцировали мощные взрывы. Минобороны сообщило об уничтожении двух танков.
На счету маневренных дронов-камикадзе «Ланцет» многочисленные западные самоходные артиллерийские установки, танки и гаубицы. Основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сообщил «Известиям», что они способны переключаться с одной цели на другую и выжидать в воздухе.
Российские войска активно применяли «Ланцеты» при контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. Польское издание Interia назвало эти барражирующие боеприпасы супердронами и настоящим кошмаром для ВСУ.
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