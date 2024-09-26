Алаудинов: ВС России подбили в Курской области М113, три пикапа и минометы ВСУ

Ситуация в Курской области стабилизировалась. Российские военные за сутки уничтожили три пикапа, несколько минометов, один американский бронетранспортер М113 и другую технику Вооруженных сил Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — сказал он.

Общую ситуацию на Курском направлении Алаудинов назвал стабильной и устойчивой, несмотря на поступившую информацию о подготовке ВСУ к новому рывку. За последние сутки противник понес большие потери на Кореневском направлении, на разных участках погибло достаточно большое количество украинской пехоты.

Российские подразделения, по его словам, хорошо продвинулись в сторону Торецка и Часова Яра. Положение ВСУ на нескольких участках сильно ухудшилось, украинские военные стали отходить со своих позиций.

Перспективу освобождения Курской области оценил секретарь Госсовета России Алексей Дюмин. По его словам, российские военные выдавят ВСУ в ближайшее время.