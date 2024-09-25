Задействованные на Курском направлении российские военные проявили мужество в боях с проникнувшими в российский регион украинскими боевиками. Поэтому уже в ближайшее время Курскую область полностью освободят. С таким заявлением выступил секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.

«Нет сомнений, что противник будет выдавлен из региона», — заявил Дюмин.

Он подчеркнул, что все предстоящие операции против украинских боевиков уже внесли в план Генерального штаба.

Минобороны в последней сводке о ситуации на Курском направлении сообщило, что украинские боевики с момента начала боев потеряли более 17 тысяч человек личного состава, из которых 300 пришлись на минувшие сутки.

Кроме того за день ВСУ лишились трех танков, четырех единиц бронетехники, двух артиллерийских орудий и шести автомобилей.

Общее количество потерянной противником техники на этом участке выросло до 130 танков, 812 бронемашин и 95 БТР, а также 62 боевых машин пехоты. Также ВСУ лишились 138 артиллерийских орудий и 31 установки по запуску ракет систем залпового огня, включая американские HIMARS и MLRS.