Джабаров: ВС России уничтожат или возьмут в плен все части ВСУ в Курской области

Многие участники нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область уже погибли. Оставшиеся там бойцы тоже умрут либо попадут в плен, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его информации, в операции участвовало большое количество выходцев с Западной Украины. Джабаров сообщил, что их родственники уже начали получать похоронки. Та же участь, предупредил сенатор, ждет остальных боевиков.

«Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал он.

Украинские войска за время пребывания в Курской области потеряли почти 3,5 тысячи военнослужащих, сообщило Минобороны России. Американский журналист Чей Боуз предупредил, что из-за переброски частей на это направление, ВСУ утратят позиции на востоке.