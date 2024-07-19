В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Также глава региона призвал население быть бдительными. Другой информации пока не приводилось.

Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на села в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника множество осколочных ранений получил тракторист.

Дрон-камикадзе атаковал административное здание в селе Березовка. Ранения получила женщина. Ее доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Кировской области. После этого загорелся технологический цех.

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