В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
Также глава региона призвал население быть бдительными. Другой информации пока не приводилось.
Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на села в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника множество осколочных ранений получил тракторист.
Дрон-камикадзе атаковал административное здание в селе Березовка. Ранения получила женщина. Ее доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Кировской области. После этого загорелся технологический цех.