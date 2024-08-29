В Курской области объявили набор добровольцев

Смирнов: новый добровольческий отряд «Барс — Курск» создадут в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Новый добровольческий отряд «Барс — Курск» создадут в Курской области. Он «станет важным звеном» в охране правопорядка на территории региона на фоне атаки ВСУ, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Он отметил, что основной функцией отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах Курской области и на других территориях региона. Все добровольцы после подписания контракта пройдут обучение, потому им выдадут необходимое вооружение.

У членов отряда «Барс — Курск» будет тесное взаимодействие с армией и штабом КТО, рассчитанное на согласование всех действий. По словам Смирнова, это гарантирует порядок и слаженность в работе формирования.

Также задачей отряда станет участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся там людей. Добровольцы будут заключать контракт на шесть месяцев с гарантией сохранения рабочего места.

Ранее в Сети появился фейк том, что вывоз родственников из Коренева в Курской области якобы стоит 20 тысяч рублей. Власти опровергли эту информацию.

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