Фейк: за вывоз родственников из Курской области надо заплатить 20 тысяч рублей

В соцсетях распространяется информация о том, что за вывоз родственников из Коренево в Курской области нужно заплатить 20 тысяч рублей, а также договориться с ВСУ. К постам прикладываются скрины якобы переписок с «перевозчиками», которые требуют от людей деньги за эвакуацию.

Фейк

Для того, чтобы вывезти людей из Коренево, нужно заплатить 20 тысяч рублей и договориться с ВСУ.

Правда

В реальности это очередной фейк, с помощью которого ЦИПсО пытается посеять панику в регионе и дестабилизировать обстановку.

Пост тиражирует некая Оксана Писарцова, которая уже не впервые публикует фейковую информацию. Ее аккаунт заблокирован «ВКонтакте» из-за неоднократных мошеннических действий.

Однако есть скриншоты ее сообщений, к которым прикреплены аудиозаписи, сделанные в украинском сегменте соцсетей. Это доказывает причастность ЦИПсО к вбросам.

В то же время известно, что волонтеры абсолютно бесплатно помогают вывозить людей из сел Курской области. Житель Коренево Александр Басенко рассказал об этом в интервью РИА «Новости». Он отметил, что волонтеров в области очень много.

В основном поселке районного центра остается около 50 человек. Глава Кореневского района Марина Дегтярева рассказала, что в разные точки района каждый день приезжают машины для эвакуации. При этом некоторые люди категорически отказываются уезжать, не хотят бросать свои дома и хозяйство. Эти жители получают гуманитарную помощь.

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