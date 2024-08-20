В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек

В результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

Также 140 человек пострадали, из них 75, в том числе четырем детям, потребовалась госпитализация.

Ранее военный врач с позывным Фрегат рассказал, с какими ранениями, особенно у мирных жителей, чаще всего сталкиваются медики в Курской области.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ему присылают много фотографий с убитыми мирными жителями региона. Он добавил, что украинские боевики расстреляли их в упор.

Он также рассказал, как ВСУ захватили первый этаж детского дома, а потом использовали его воспитанников и преподавателей как живой щит.