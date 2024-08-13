В российских регионах подготовили 400 ПВР для жителей Курской области

В общей сложности 400 пунктов временного размещения вместимостью 30 тысяч человек подготовили в 54 регионах России для жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России Московской области.

В Подмосковье уже прибыли около 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребенка. Люди начали расселяться по ПВР в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступине, Люберцах и Коломне. Прибывшим оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Всего Московская область приняла более 940 жителей приграничных территорий России, среди которых более 700 детей.

Ранее глава Подольска Григорий Артамонов посетил лагерь «Мечта», где разместили около 200 человек из Курской области. Он отметил, что многие из эвакуированных собирались в спешке, поэтому им нужна помощь с одеждой и лекарствами. Артамонов сообщил о скорой доставке всего необходимого в ПВР.