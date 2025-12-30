Российские военные ликвидировали в Купянске боевиков украинского корпуса «Хартия». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, за выходные националисты провели шесть контратак. ВС России ликвидировали штурмовую группу 92-й ОШБр с боевиками элитной 3-й ОШБр «Азов», украинская сторона потеряла танки Т-64БВ, бронетранспортер M11 и бронеавтомобиль Centauro B1.

Всего за трое суток ВСУ лишились более 80 человек, среди которых бойцы 2-го корпуса «Хартия» и наемники Бразильского легиона.

«В городе идут бои, ситуация достаточно тяжелая, но контролируемая бойцами», — рассказал один из военнослужащих на Купянском направлении.

Ранее российские военные взяли в плен националистов, которых командование ВСУ отправило в Купянск для съемки постановочных пропагандистских кадров. В Минобороны уточняли, что город контролируют военнослужащие группировки «Запад».