Боевиков ВСУ отправили в Купянск для постановочных фотографий

ВС России взяли в плен отправленных в Купянск для фото боевиков ВСУ

Российские военные пленили украинских боевиков, отправленных в Купянск сняться в фотосессии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнопленный Сергей Гусар рассказал, что командир поставил задачу зайти и незаметно его прикрывать во время фотографирования и видеосъемки. Однако в городе было много российских военных, которые оперативно окружили националистов.

Оказавшего сопротивление боевика уничтожили, группа сдалась в плен. Гусар уточнил, что шел до нужной точки в Купянске три дня подряд.

«Видели много тел и сожженной техники. Не осталось сил держаться. Поэтому мы решили сдаться», — рассказал боевик.

Другой военнопленный, Валерий Соколенко, добавил, что командование направило его в Купянск для постановочной видеосъемки вывешивания украинского флага.

Минобороны России ранее заявило, что Купянск находится под контролем группировки войск «Запад».