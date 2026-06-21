Почти 240 беспилотников сбили над Россией за ночь

За ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 239 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Орловской, Курской, Брянской, Белгородской и Астраханской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

В ночь на воскресенье украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Белгородской области. Никто из жильцов не пострадал, повреждения получили остекление и фасад здания, в одной из квартир вспыхнул балкон.

До этого БПЛА ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Красная Яруга, пострадал мужчина. После оказания первой помощи его перевели в больницу Белгорода с осколочным ранением голени.