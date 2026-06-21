Почти 240 беспилотников сбили над Россией за ночь
Силы ПВО ночью уничтожили 239 БПЛА ВСУ над регионами РФ
За ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 239 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Орловской, Курской, Брянской, Белгородской и Астраханской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.
В ночь на воскресенье украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Белгородской области. Никто из жильцов не пострадал, повреждения получили остекление и фасад здания, в одной из квартир вспыхнул балкон.
До этого БПЛА ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Красная Яруга, пострадал мужчина. После оказания первой помощи его перевели в больницу Белгорода с осколочным ранением голени.