Гладков: один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В селе Белянка Шебекинского района беспилотник атаковал движущуюся легковушку, пострадал мужчина. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в областную клиническую больницу с баротравмой и осколочным ранением лица.

В поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон повредил две машины и остекление объекта торговли.

«Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта — повреждены навес и техническое оборудование», — отметил Гладков.

Украинские военные за сутки выпустили по Белгородской области 87 боеприпасов и устроили 48 атак беспилотниками. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что нацисты регулярно обстреливают жилые дома и здания в населенных пунктах, разрушают инфраструктуру, запугивают местное население и мешают восстанавливать разрушенные объекты.