Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о желании получить ракеты Tomahawk. Они ему нужны для ударов по гражданской инфраструктуре и имиджу России, процитировало его РИА «Новости» .

«Зеленскому Tomahawk нужны, чтобы нанести колоссальный имиджевый урон России. На линии фронта ситуации они не изменят, зато могут быть использованы для удара по гражданским объектам, чтобы погибло как можно больше мирного населения», – объяснил парламентарий.

Константинов отметил, что президент США Дональд Трамп осознает, что движет Зеленским.

Ранее украинский лидер заявил, что ВСУ якобы никогда не били американским дальнобойным оружием вглубь территории России.

Президент Владимир Путин предупредил Киев, что в случае атаки ракетами Tomahawk по территории России они получат ошеломляющий ответ.