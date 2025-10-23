Зеленский: Украина никогда не била по России американскими ракетами

Украинские военные никогда не применяли дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировал «Интерфакс-Украина».

«Мы никогда не использовали дальнобойное оружие, по очень важным целям на территории России, американское оружие», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы киевского режима, ВСУ использовали различное дальнобойное оружие для атак в зоне боевых действий. При этом Зеленский подтвердил, что украинские солдаты наносили удары по Крыму, однако Киев не считает полуостров частью России.

Зеленский добавил, что на вооружении ВСУ есть собственные дальнобойные средства поражения, способные наносить удары на расстоянии от 150 до 3000 километров.

Президент Владимир Путин ранее предупредил, что в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по российским территориям последует ошеломляющий ответ.