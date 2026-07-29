В Крыму при ночной атаке ВСУ погибли два человека

Из-за атаки ВСУ на Крым погибли два человека. Еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Никто не останется один на один со своей бедой», – подчеркнул Аксенов.

Вчера шесть человек пострадали из-за атаки БПЛА на Керчь. Ранения получила семья из четырех человек, ее госпитализировали. Позже стало известно, что на одной из улиц из-за беспилотников травмировало еще двоих.

В Белгородской области при атаках БПЛА погибли четыре человека. Силы ПВО ликвидировали 128 беспилотников ВСУ в небе над регионом. Пострадали 46 человек.