Из-за атаки БПЛА на Керчь пострадали шесть человек

В результате налета беспилотников пострадали шесть жителей Керчи, в том числе ребенок. Об этом в телеграм-канале заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он отметил, что украинские боевики атаковали БПЛА частное домовладение. Пострадала семья из четырех человек, ее госпитализировали.

Позже Крючков уточнил, что на одной из керченских улиц ранения из-за беспилотников получили еще два человека.

Ранее украинский БПЛА ударил по перевозившему пассажиров автобусу в Белгородской области. Транспорт в тот момент двигался по автодороге Шебекино — Белгород. Травмы различной степени тяжести получили не менее 19 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, атаку признали терактом. Ведомство установит лиц, причастных к произошедшему, а также даст уголовно-правовую оценку их действиям.