В Крыму при ночной атаке БПЛА погибла пожилая женщина

В результате ночной атаки беспилотника ВСУ в крымском городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил республики Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале .

Он выразил соболезнования родным и пообещал, что органы власти окажут им необходимую помощь.

Ранее из-за атак украинских БПЛА в курском приграничье получили осколочные ранения две женщины. Жительница Вязьмы Смоленской области пострадала в результате падения обломков беспилотника на частный дом. В Орле из-за удара БПЛА по многоквартирному жилому дому погиб человек, восемь получили травмы. Жильцов из поврежденных квартир разместили в гостиницах.