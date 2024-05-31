«Небезразлична судьба мира». В Ватикане испугались ударов ВСУ по России оружием Запада

Ватикан: удары ВСУ по России западным оружием ведут к бесконтрольной эскалации

Фото: РИА «Новости»

Планы Североатлантического альянса разрешить Украине удары западным оружием по российским территориям — это тревожная перспектива. Об этом заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, его слова передал телеканал Rainews24.

«Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать: это действительно тревожная перспектива», — сказал он.

Паролин отметил, что этот вопрос должен волновать каждого человека, которому «небезразлична судьба мира».

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страны НАТО так и не смогли прийти к единому решению о поддержке Украины. По его словам, сейчас международные представители обсуждают несколько идей, включая возможность формирования фонда военной поддержки.

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