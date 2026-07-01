В Крыму из-за атаки беспилотников без электричества остались Армянск и Феодосия

В Крыму из-за массированной атаки беспилотников на магистральные электросети без света остались Армянск и Феодосия с городским округом. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк .

«В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия», — уточнил он.

По словам главы правительства, частичную перезапитку потребителей в этих муниципалитетах планируют восстановить в течение суток. Сроки могут скорректировать по не зависящим причинам.

Кроме того, в Крыму продолжают действовать временные ограничения электроснабжения по графику «три часа через три часа» в Симферополе, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте, Судаке и еще в 13 районах.

Он также призвал жителей экономно расходовать электроэнергию, сократить использование мощных приборов в пиковые часы и зарядить устройства.

Также сейчас в Крыму ведут работы по ликвидации топливного кризиса.